СЕГОДНЯ 12:17 2018-11-02T12:17:30+03:00

В Омске водитель сбил школьников и скрылся Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Авария произошла накануне, 1 ноября, вечером на пересечении улиц 1-я Железнодорожная и 15-я Рабочая. Там водитель сбил бил двух школьников, переходивших дорогу, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

Попавших в аварию школьников – 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку – с травмами увезли в больницу, сейчас за их состоянием наблюдают медики.

Сбивший детей водитель уехал с места аварии, его личность пока не удалось установить. В полиции предполагают, что машина предполагаемого виновника ДТП была бордового цвета.

Сейчас сотрудники полиции ищут свидетелей происшествия и просят сообщить любую информацию относительно аварии по телефону 79-35-04.