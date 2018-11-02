2018-11-02T12:17:30+03:00
Общество

В Омске водитель сбил школьников и скрылся

ДТП произошло в Октябрьском округе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске водитель сбил школьников и скрылсяВ Омске водитель сбил школьников и скрылсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла накануне, 1 ноября, вечером на пересечении улиц 1-я Железнодорожная и 15-я Рабочая. Там водитель сбил бил двух школьников, переходивших дорогу, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

Попавших в аварию школьников – 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку – с травмами увезли в больницу, сейчас за их состоянием наблюдают медики.

Сбивший детей водитель уехал с места аварии, его личность пока не удалось установить. В полиции предполагают, что машина предполагаемого виновника ДТП была бордового цвета.

Сейчас сотрудники полиции ищут свидетелей происшествия и просят сообщить любую информацию относительно аварии по телефону 79-35-04.

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