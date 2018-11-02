СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-02T11:44:33+03:00

В Омске сотрудница банка оформляла кредитки на умерших Фото: Мария ЛЕНЦ

Так она украла почти 300 тысяч

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На 30-летнюю сотрудницу одного из банков завели уголовное дело. Женщину подозревают в мошенничестве. Воровство денег раскрыла служба безопасности банка – они установили логин и пароль специалиста, который оформлял карты. Руководство банка обратилось в полицию.

Омичка, пользуюсь служебным положением, оформляла кредитные карты на умерших людей. Так она перевела на личный счет 294 тысячи рублей, сообщают в пресс-службе полиции.

Сейчас женщину задержали, а следователи устанавливают все обстоятельства преступления, проводятся экспертизы. Также выясняются дополнительные факты мошенничества.

Омичке за такое воровство может грозить до шести лет лишения свободы.