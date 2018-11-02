2018-11-02T10:47:35+03:00
Общество

В Омске заминировали второй роддом

Спасателям пришлось всех эвакуировать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Родильный дом №2Фото: Родильный дом №2
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В соцсетях омичи пишут, что спасатели экстренно эвакуировали роддом №2, который находится в городке Нефтяников.

В полицию позвонил неизвестный и сообщил, что учреждение заминировано. Одна из женщин написала в соцсети, что из роддома выводили всех, даже мам с их новорожденными и тех, кто лежит в реанимации.

Рожениц размещали в детских стационарах, которые окружают роддом. После проверки выяснилось, что никакой угрозы нет. Медицинский персонал и женщины с детьми, которые там лежали, уже вернули в палаты. Звонок оказался ложным. Злоумышленника сейчас ищет полиция.

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