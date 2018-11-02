2018-11-02T10:47:53+03:00
Общество

В Омске власти не сделали дорогу, потому что не нашли на карте номер дома

Общественники же расценили это как нежелание чиновников работать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске не стали ремонтировать улицу, потому что не нашли ееВ Омске не стали ремонтировать улицу, потому что не нашли ееФото: vk.com
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Жители города пожаловались в организацию «Гражданский патруль» на разбитую дорогу. На улице Декабристов асфальт сильно просел и образовалась колея, которая мешала многим автомобилистам.

Представители организации обратились в администрацию города, указав в качестве ориентира дом № 40 по улице Декабристов. Также они приложили фотографии, на которой понятно, о какой дороге идет речь.

Правда, из мэрии, как считают в организации «Гражданский патруль», пришла чиновничья отписка в ее лучших традициях. Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков сообщил, что его подчиненные не смогли найти указанный в обращении дом №40 по улице Декабристов. Поэтому определить место проблемы не удалось, а значит и ремонт дороги невозможен.

Такого номера дома на улице и правда нет, но по фото выявить место, где находится колея, несложно. Общественники недоумевают.

- Я не знаю, какие нужны еще ориентиры. На фото четко видны соседние здания, перекресток, и уверяю, что пересечение Декабристов и 10 лет Октября в Омске только одно. Просто люди пытаются маскировать свое нежелание работать чем угодно, вплоть до топографической дезориентации, - прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» Сергей Михайлов.

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