В Омске автобус №59 изменит свой маршрут
Автобус перестанет ходить по ул. 10 Лет Октября
В Омске с 3 ноября автобус №59 изменит свой маршрутФото: пресс-служба администрации города Омска
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Автобус под номером 59, который ходит из Биофабрики к поселку Ермак. Как сообщили в мэрии города, с 3 ноября он изменит свой маршрут. Это сделали для улучшения обслуживания жителей улицы Омской.
В департаменте сообщили, что такая мера была принята по просьбам жителей улицы Омской. Теперь проезд автобусов в обоих направлениях вместо улицы 20-й Линии будет организован по улице 25-й Линии.
Кроме того, вблизи дома № 193 по улице 25-й Линии будет организована дополнительная остановка автобусов при движении в направлении улицы Омской.