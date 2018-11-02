В Омске автобус №59 изменит свой маршрут

СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-02T09:26:31+03:00

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Автобус под номером 59, который ходит из Биофабрики к поселку Ермак. Как сообщили в мэрии города, с 3 ноября он изменит свой маршрут. Это сделали для улучшения обслуживания жителей улицы Омской.

В департаменте сообщили, что такая мера была принята по просьбам жителей улицы Омской. Теперь проезд автобусов в обоих направлениях вместо улицы 20-й Линии будет организован по улице 25-й Линии.

Кроме того, вблизи дома № 193 по улице 25-й Линии будет организована дополнительная остановка автобусов при движении в направлении улицы Омской.