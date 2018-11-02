В Омске экс-глава района, убивший свою супругу, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 09:07 2018-11-02T09:07:33+03:00

Он зарезал ее ножом, потому что не хотел разводиться

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В суд для рассмотрения передали дело бывшего главы Кормиловского района Иосифа Ровейна. Жестокое убийство он совершил еще весной, следствие длилось полгода, сообщают в областной прокуратуре.

62-летний бывший глава района во время ссоры нанес своей жене, которая вдвое его младше, несколько ударов ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте. Супруги находились в процессе развода, возможно, именно это стало причиной их ссоры, которая закончилась так трагически.

На бывшего главу района завели уголовное дело. Ровейн частично признал свою вину, объяснив свои действия тем, что он был в состоянии аффекта. Также он говорит, что действовал в пределах необходимой обороны.

Суд будет рассматривать дело с участием присяжных заседателей.