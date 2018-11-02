На выходных в Омске пойдет снег и похолодает

СЕГОДНЯ 08:37 2018-11-02T08:38:20+03:00

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С началом ноября в Омске заметно похолодало. Снежная зимняя погода придет в Омск уже на этих выходных. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже в субботу в нашем городе ожидается мокрый снег, а температура днем будет в пределах -4..+1 градуса. Ночью столбик термометра опустится до -7 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду.

В воскресенье похолодает еще сильнее. Днем температура будет в пределах от 0 градусов до -5. Ветер сменится на юго-западный. Ночью температура опустится уже до минус 12 градусов.

По данным открытых интернет-источников в начале следующей недели омичей ждет небольшое потепление и большое количество осадков – неделя будет снежной.