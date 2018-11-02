Омский политех построит два общежития

СЕГОДНЯ 07:27 2018-11-02T07:27:52+03:00

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Омский политехнический университет объявил аукцион по поиску подрядчика для строительства двух новых корпусов общежития. Согласно информации, указанной на госзакупках новые общежития планируют построить на проспекте Мира.

Первое общежитие будет 15-этажным и вместит 450 студентов, второе – 12-этажным и вместит до 340 студентов. Также в районе общежитий появятся актовый зал на 180 человек и спортивный комплекс с трибунами вместимостью 100 человек.

Для начала вуз заказал проектную документацию, она должна быть разработана не позднее, чем за 190 дней.