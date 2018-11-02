Больше 15 тысяч омичей за год оформили ипотеку

СЕГОДНЯ 07:07 2018-11-02T07:07:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк России опубликовал интересную статистику. За девять месяцев этого года омские банки выдали почти 15,5 тысяч кредитов на покупку жилья. По всем ним выдали 24,7 млрд. рублей. Столько же сделок было оформлено за весь прошлый од. Вероятно, в этом году объем и количество выданных кредитов будет больше.

Средняя ставка по ипотечным кредитам за этот год составила 9,55% годовых и сейчас она немного снижена. Каждый десятый кредит из выданных с начала 2018 года был оформлен для участия в долевом строительстве. А на покупку жилья в новостройках омичи потратили 1,6 млрд. рублей.

Сейчас задолженность омичей по ипотечным кредитам составляет 68,7 миллиардов. Но жители исправно платят по ипотеке – доля задолженности составляет всего один процент.