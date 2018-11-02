Николай II и Ермак: Сибиряки выбирают имя для омского аэропорта

СЕГОДНЯ 04:54 2018-11-02T06:40:42+03:00

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Продолжаются выборы имени для омского аэропорта. Как оказалось, омичи включились в этотй процесс чуть ли не активней всех городов в стране. Свои варианты для названия уже предложили порядка 66 тысяч человек. Сейчас список возможных имен для аэропорта составляет 10 вариантов. Омичи предлагаи и такие, как Колчак, Николай II и Ермак. Но они не набрали нужных 500 голосов, чтобы попасть в итоговый список.

В ближайшие недели предстоит определить три основных варианта. Из них уже и будут выбирать победителя, именим которого и назовут омский аэропорт. Новое имя нашей воздушной гавани назовут 5 декабря. А пока омичей зовут активно голосовать на сайте великиеимена.рф за наиболее понравившиеся варианты.