2018-11-01T14:57:08+03:00
Общество

В Омске построят 4 садика

В общей сложности на это выделят почти полмиллиарда
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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В 2019 году в Омске собираются построить четыре новых детских сада. Деньги на это будут выделать из федерального и областного бюджетов - в общей сложности 480 млн рублей.

- Планируется, что в следующем году благодаря реализации программы количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, осуществляющих деятельность по программам дошкольного образования, увеличится на 538, - рассказали в пресс-службе областного правительства. - При этом показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет вырастет до 94%.

Напомним, что бюджетном послании на следующий год губернатор Александр Бурков одной из приоритетных задач обозначил обеспечение юных омичей местами в садиках и школах.

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