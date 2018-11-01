Облправительство: Омск регион - в лидерах по росту зарплат
По данным статистики, наш регион вошел в топ-3
По данным статистики, наш регион вошел в топ-3.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Снова удивительные данные публикуют омские аналитики. Например, согласно данным статистики, омичи стали получать вдвое больше по сравнению с прошлым годом. На чем основываются эти подсчеты, неизвестно.
- Лидеры по темпам у нас Забайкальский край и Омская область – 114,1%, то есть выше среднероссийского, и Кемеровская область – 114,8%, – цитирует сайт областного правительства замминистра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцову.