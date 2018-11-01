Черепанов, Полищук и Сильвестр - омичи придумали десятки вариантов названия для аэропорта

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-01T13:34:09+03:00

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Накануне, 31 октября, подвели итоги голосования за претендентов, именем которых могут назвать омский аэропорт. Организаторы даже сами не ожидали, что омичи с таким воодушевлением воспримут эту идею. Для сравнения в таком же миллионнике Перми в опросе приняли участие всего 12 тысяч человек. Из-за низкого интереса местных жителей аэропорту вообще решили не присваивать имя кого-то из великих земляков, а просто обозначили в честь населенного пункта, где он расположен.

В нашем регионе история совсем другая - здесь ломаются копья и даже создаются инициативные группы в поддержку кандидатов. В общей сложности в голосовании приняли участие 66 тысяч человек - не только омичи, но и люди, которых опрашивали по прилету в омский аэропорт.

В окончательный лонг-лист попали 17 имен - это те герои, имеющие отношение к нашему городу, которые набрали более 500 голосов. К предыдущему списку добавились семь новых людей: Иван Бухгольц, Федор Достоевский, Ермак, Александр Колчак, Николай II, Олег Охрименко и Леонид Полуэктов. Также предлагали и других наших земляков, прославивших Омск - хоккеиста Алексея Черепанова, актрисы Любови Полищук и врача Валентины Бисяриной. Но, к сожалению, их кандидатуры не набрали необходимого количество голосов для прохождения во второй тур.

А вот на имена Достоевского и Туполева претендуют сразу несколько городов. Например, именем великого русского романиста, скорее всего, назовут столичный аэропорт Домодедово.

- Омичи очень доброжелательно восприняли идею с именем для аэропорта, - рассказала секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова. - Часто в поддержку того или иного кандидата выступают целые общественные организации. Например, военные предлагают кандидатуры Колчака и Карбышева, сельские жители и мусульмане региона поддерживают Манякина, представители культуры - Врубеля и Ульянова. Представители духовенства очень активно выступают за архиепископа Сильвестра.

Пока омичей призывают снова проголосовать на сайте ВеликиеИмена.рф. Из 17 кандидатов в финал выйдут трое. Результаты этого тура, подведут 12 ноября. До 30 ноября будут выбирать уже победителя - результаты голосования будет обрабатывать ВЦИОМ. Имя, которым назовут омский аэропорт, обнародуют 5 декабря.