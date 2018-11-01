В Омске снова нашли труп девушки под окнами подъезда
Омичи в одном из пабликов опубликовали фото очередного трупа под окнами дома. По фото видно, что на месте уже работают полицейские. В следственном комитете пока случай не прокомментировали.
Омичи пишут, что под окнами дома на улице Звездной нашли молодую девушку. Некоторые жители района беспокоятся, что это уже третий подобный случай в их районе, такое совпадение не может не настораживать.
«Комсомолка» ранее писала о двух случая суицида, произошедших на Левом берегу. Тогда жильцы дома нашли под окнами дома 14-летнюю девушку, спустя всего лишь несколько дней такой случай произошел у другой многоэтажки – там нашли тело 16-летней девушки.