В Омске снова нашли труп девушки под окнами подъезда

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-01T12:52:07+03:00

Это уже третий случай на Левобережье

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Омичи в одном из пабликов опубликовали фото очередного трупа под окнами дома. По фото видно, что на месте уже работают полицейские. В следственном комитете пока случай не прокомментировали.

Омичи пишут, что под окнами дома на улице Звездной нашли молодую девушку. Некоторые жители района беспокоятся, что это уже третий подобный случай в их районе, такое совпадение не может не настораживать.

«Комсомолка» ранее писала о двух случая суицида, произошедших на Левом берегу. Тогда жильцы дома нашли под окнами дома 14-летнюю девушку, спустя всего лишь несколько дней такой случай произошел у другой многоэтажки – там нашли тело 16-летней девушки.