Омский губернатор Бурков рассказал об итогах диалога с федеральным центром

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-01T11:19:19+03:00

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Накануне прошла встреча губернатора с руководителями федеральных ведомств. В последнее время Александр Бурков часто бывает с рабочими поездками в Москве. Как правило, они оказываются результативными. Недавно глава региона уже сообщал, что по итогам переговоров с Минфином РФ Омская область получит увеличенную дотацию на выравнивание бюджета в размере 7,4 миллиардов рублей. Об итогах последней встречи с федеральным центром рассказал сам Александр Бурков. По его словам, в Москве наш регион слышат и прекрасно понимают.

- С учетом, в том числе, и наших аргументированных предложений была скорректирована методика расчета дотаций регионам на сбалансированность бюджета. Итоговые цифры будут доведены до регионов ориентировочно через неделю. На 2019 год мы получили 7,4 миллиарда, – напомнил омский губернатор. - На заседании правительственной комиссии по региональному развитию обсуждались параметры и условия участия регионов в национальных проектах. По состоянию на сегодняшний день у нас уже есть понимание направлений, которые точно получат федеральную поддержку. Это переселение из аварийного и ветхого жилья, ремонт дорог, благоустройство, развитие экспортных отношений, цифровизация соцсферы, строительство системы водоснабжения. По части направлений планируется увеличение бюджета, по части - произойдет позитивное изменение подходов к реализации. Например, в программу «Безопасные и качественные дороги», кроме дорог городской агломерации, теперь будут включены дороги регионального значения.

В целом, считаю, работу кабмина по подготовке документации можно признать успешной. Но необходимо готовить собственную базу для решения проблем, а не останавливаться на переговорах только лишь с федеральным центром. Министрам необходимо принять это во внимание.

Член общественной палаты Омской области, политолог Михаил Машкарин отметил улучшение политической и социально-экономической обстановки в регионе. По его словам, теперь областное правительство работает с федеральным центром более плотно и плодотворно.

- О том, что нужно выравнивать ситуацию с бюджетом в регионах, президент говорил неоднократно. Подчеркивал это в своих выступлениях и губернатор Бурков. Безусловно, он более эффективно стал работать с федеральным центром. Постоянно выбивает финансирование у Москвы. Безусловно, это главная заслуга главы региона, – комментирует ситуацию член общественной палаты Михаил Машкарин. – Кто внимательно следит за делами в городе, видит: идут позитивные изменения, жизнь налаживается. И все это происходит без криков и истерик, потому что удалось наладить совместную работу омского правительства и мэрии. Это тоже, конечно, в плюс Буркову. К тому же в федеральном центре, наконец, начали понимать, что регионы необходимо поддерживать.