В омском парке поставят гигантских динозавров

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-01T10:38:56+03:00

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В парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ появится динопарк. Там планируют установить 10 гигантских движущихся динозавров. Все они будут шевелить лапами, открывать пасть и рычать, сообщает пресс-служба омской мэрии.

В другом парке – Советском установят 55-метровое колесо обозрения с иллюминацией, также оно будет оборудовано теплыми кабинками. Сейчас максимальная высота колеса обозрения в Омске – 35 метров.

«Динопарк» и колесо обозрения хотят запустить уже к лету 2019 года. Их установят совместно с одним из московских парков. Там проект с динозаврами уже реализован.