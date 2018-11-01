2018-11-01T10:38:56+03:00
Общество

В омском парке поставят гигантских динозавров

Их привезут из столицы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омском парке поставят гигантских динозавровВ омском парке поставят гигантских динозавровФото: пресс-служба администрации города Омска
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В парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ появится динопарк. Там планируют установить 10 гигантских движущихся динозавров. Все они будут шевелить лапами, открывать пасть и рычать, сообщает пресс-служба омской мэрии.

В другом парке – Советском установят 55-метровое колесо обозрения с иллюминацией, также оно будет оборудовано теплыми кабинками. Сейчас максимальная высота колеса обозрения в Омске – 35 метров.

«Динопарк» и колесо обозрения хотят запустить уже к лету 2019 года. Их установят совместно с одним из московских парков. Там проект с динозаврами уже реализован.

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