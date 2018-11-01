В омской мэрии рассказали, на сколько подорожает проезд с нового года

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-01T10:01:53+03:00

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Омичи уже несколько дней обсуждают предстоящее повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте. Сначала даже появилась информация, что она вырастет сразу на восемь рублей. Впрочем, такого резкого скачка, скорее всего не произойдет.

- Надо считать, смотреть. У нас ГСМ растет – все автолюбители видят это. И опять предрекают рост. На межтарифную разницу в бюджете заложено около 700 миллионов рублей. Это при стоимости проезда 22 рубля, – цитирует «Омск-информ» главного финансиста города Богдана Масана. – Мы же прекрасно понимаем, что бюджет у нас дефицитный. Эту межтарифную разницу мы будем покрывать за счет кредитов. Если повысим стоимость проезда до 25 рублей, то мы не будем брать кредиты в банках. А мы и так предельно закредитованы, но на кассовые разрывы, конечно, будем брать кредиты.