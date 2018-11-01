Дыру на Юбилейном мосту закрыли заплаткой

СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-01T09:01:41+03:00

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В сети появилось фото того, как мэрия решила проблему с дырой на Юбилейном мосту. Напомним, что сразу после ремонта жители города заметили в нем щель. Люди всерьез опасались: в такой большой проем вполне мог упасть ребенок. 22-сантиметровую дыру мэрия обещала оперативно закрыть. Обещание выполнили - на месте щели на мосту повесили декоративную табличку «Омск 2018».

Ранее в мэрии утверждали, что зазор может быть таким большим, однако не все были с этим согласны. Омский блогер Игорь Федоров утверждал, что это нарушение строительных ГОСТов:

- Они просчитались, забыли, что на размер шва разойдутся части перильного ограждения. Эти части, разумеется, и должны были разойтись, но не более 15 см, - рассказал «Комсомолке» Федоров. - А из-за шва вышло более 20.