С начала года омичи стали чаще летать

СЕГОДНЯ 08:35 2018-11-01T08:35:11+03:00

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С начала 2018 года омский аэропорт обслужил 843,4 тысячи пассажиров. Это на 14% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе аэропорта.

На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил 696,5 тысяч человек – это на 12% больше по сравнением с 2017 годом. На международных воздушных линиях число летающих людей увеличилось на 24%. На 16% стало больше и самолетов, прилетающих и убывающих из омского аэропорта.

Также выяснилось, что чаще всего омичи летают в Москву и Санкт-Петербург. Из зарубежных направлений самым популярными оказались города Турции и Казахстана.