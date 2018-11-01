2018-11-01T08:35:11+03:00
Общество

С начала года омичи стали чаще летать

Пассажиропоток увеличился на 24%
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба аэропортаФото: пресс-служба аэропорта
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С начала 2018 года омский аэропорт обслужил 843,4 тысячи пассажиров. Это на 14% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе аэропорта.

На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил 696,5 тысяч человек – это на 12% больше по сравнением с 2017 годом. На международных воздушных линиях число летающих людей увеличилось на 24%. На 16% стало больше и самолетов, прилетающих и убывающих из омского аэропорта.

Также выяснилось, что чаще всего омичи летают в Москву и Санкт-Петербург. Из зарубежных направлений самым популярными оказались города Турции и Казахстана.

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