Омская драма попала сразу в 9 номинаций «Золотой маски»

СЕГОДНЯ 07:41 2018-11-01T08:31:16+03:00

На самом престижном фестивале страны театр представят два спектакля

Изменить размер текста: A A

31 октября на пресс-конференции в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко экспертный совет Национальной театральной премии «Золотая маска» объявил номинантов фестиваля 2019 года. Омская драма выдвинута на соискание премии «Золотая маска» в девяти номинациях с двумя спектаклями – «Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич и «Отец» Августа Стриндберга.

В лонг-лист 2019 (самые заметные спектакли сезона 2017-2015 по мнению экспертного совета) вошли спектакли театра «Далекая страна» (режиссер – Георгий Цхвирава), «Орфей спускается в ад» (режиссер – Андреас Мерц-Райков) и «Синяя Борода» (режиссер – Анна Закусова).

Омский академический театр драмы выдвинут на соискание премии «Золотая маска» в номинациях:

Драма/ спектакль большой формы

«Время секонд хэнд», Театр драмы, Омск

Драма/ спектакль малой формы

«Отец» Театр драмы, Омск

Драма/ работа режиссера

Дмитрий Егоров, «Время секонд хэнд», Театр драмы, Омск

Павел Зобнин, «Отец», Театр драмы, Омск

Драма/ женская роль

Анна Ходюн (Лаура), «Отец», Театр драмы, Омск

Драма/ женская роль второго плана

Наталья Василиади, «Время секонд хэнд», Театр драмы, Омск

Валерия Прокоп, «Время секонд хэнд», Театр драмы, Омск

Татьяна Филоненко, «Время секонд хэнд», Театр драмы, Омск

Драма/мужская роль

Михаил Окунев (Ротмистр), «Отец», Театр драмы, Омск

Добавим, что в следующем году Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль «Золотая маска» отмечает 25-летие.