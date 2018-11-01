Омская драма попала сразу в 9 номинаций «Золотой маски»
31 октября на пресс-конференции в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко экспертный совет Национальной театральной премии «Золотая маска» объявил номинантов фестиваля 2019 года. Омская драма выдвинута на соискание премии «Золотая маска» в девяти номинациях с двумя спектаклями – «Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич и «Отец» Августа Стриндберга.
В лонг-лист 2019 (самые заметные спектакли сезона 2017-2015 по мнению экспертного совета) вошли спектакли театра «Далекая страна» (режиссер – Георгий Цхвирава), «Орфей спускается в ад» (режиссер – Андреас Мерц-Райков) и «Синяя Борода» (режиссер – Анна Закусова).
Омский академический театр драмы выдвинут на соискание премии «Золотая маска» в номинациях:
Драма/ спектакль большой формы
«Время секонд хэнд», Театр драмы, Омск
Драма/ спектакль малой формы
«Отец» Театр драмы, Омск
Драма/ работа режиссера
Дмитрий Егоров, «Время секонд хэнд», Театр драмы, Омск
Павел Зобнин, «Отец», Театр драмы, Омск
Драма/ женская роль
Анна Ходюн (Лаура), «Отец», Театр драмы, Омск
Драма/ женская роль второго плана
Наталья Василиади, «Время секонд хэнд», Театр драмы, Омск
Валерия Прокоп, «Время секонд хэнд», Театр драмы, Омск
Татьяна Филоненко, «Время секонд хэнд», Театр драмы, Омск
Драма/мужская роль
Михаил Окунев (Ротмистр), «Отец», Театр драмы, Омск
Добавим, что в следующем году Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль «Золотая маска» отмечает 25-летие.