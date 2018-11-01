У высокопоставленного омского полицейского нашли наркотики в газовой плите

СЕГОДНЯ 04:09 2018-11-01T04:09:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Бесславно закончилась карьера высокопоставленного полицейского в Омской области. У замначальника ОВД по Называевскому району дома во время обыска нашли 62 грамма странного порошка. Предварительно установленно, что это наркотики - героин. Зелье силовик прятал у себя в квартире в газовой плите.

Полицейский попал в поле зрения отдела собственной безопасности УМВД по Омской области. На него завели уголовное дело. О работе в органах внутренних дел замначальника ОВД по Называевскому району может забыть. В руководстве омской полиции уже прокомментировали ситуацию.

- Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии. Также к ответственности будет привлечен его руководитель, - говорится в официальном сообщении пресс-службы УМВД России по Омской области.