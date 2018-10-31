За съемку фейерверка с беспилотника омич получил штраф
У него не было на это разрешения
За съемку фейерверков с беспилотника омич получил штрафФото: Александр ГЛУЗ
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Омич решил со своего квадрокоптера поснимать фейерверк над поселком Красный Яр Любинского района. За это его оштрафовали омские транспортные прокуроры.
- Владелец беспилотного радиоуправляемого летательного аппарата типа Suma X54HC осуществил запуск в районе поселка не уведомив органы аэронавигации. Также у омича отсутствовало соответствующее разрешение, - сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На омича возбудили дело об административном правонарушении и заставили заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.