2018-10-31T15:16:44+03:00
Общество

За съемку фейерверка с беспилотника омич получил штраф

У него не было на это разрешения
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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За съемку фейерверков с беспилотника омич получил штрафЗа съемку фейерверков с беспилотника омич получил штрафФото: Александр ГЛУЗ
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Омич решил со своего квадрокоптера поснимать фейерверк над поселком Красный Яр Любинского района. За это его оштрафовали омские транспортные прокуроры.

- Владелец беспилотного радиоуправляемого летательного аппарата типа Suma X54HC осуществил запуск в районе поселка не уведомив органы аэронавигации. Также у омича отсутствовало соответствующее разрешение, - сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На омича возбудили дело об административном правонарушении и заставили заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

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