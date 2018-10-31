2018-10-31T15:20:48+03:00
Происшествия

В Омске будут судить мужчину, убившего мать из-за денег на алкоголь

После убийства он еще два дня пьянствовал рядом с трупом
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске будут судить мужчину, убившего мать из-за денег на выпивкуВ Омске будут судить мужчину, убившего мать из-за денег на выпивкуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Омские следователи рассказали про жестокое убийство. 54-летний омич, который несколько дней находился в запое, потребовал у своей 86-летней матери денег на очередную бутылку спиртного. Мать ему заявила, что не даст денег. Услышав отказ, дебошил стал избивать больную старушку.

Пожилая женщина скончалась от многочисленных переломов и других телесных повреждений. Сын еще два дня продолжал пить в квартире, где в соседней комнате находился труп его матери. Скорее всего, он даже не понимал, что родственницы умерла.

Как сообщают в региональном Следственном комитете, сейчас расследование завершено. На омича завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Дело будет передано в суд.

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