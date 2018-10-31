Бывший боксер забил до смерти свою знакомую омичку из-за спирта

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-31T14:16:05+03:00

Женщина возмутилась, что он себе наливает больше спирта, чем ей

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23-летний бывший боксер познакомился с женщиной, которая почти в два раза старше его. Они пошли за гаражи на улице Гризодубовой в Привокзальном поселке, чтобы выпить. Там они и поссорились, сообщают в следственном комитете.

Конфликт начался из-за того, что женщина стала возмущаться и сказала, что молодой человек наливает себе больше алкоголя, чем ей. Вспыльчивого спортсмена это разозлило, и он стал избивать женщину. После этого омич скрылся.

Избитую омичку обнаружили случайные прохожие, они вызвали скорую, но женщина из-за тяжелой черепно-мозговой травмы умерла в больнице.

Парня нашли и задержали, уголовное дело сейчас направили в суд.