Бывший боксер забил до смерти свою знакомую омичку из-за спирта
23-летний бывший боксер познакомился с женщиной, которая почти в два раза старше его. Они пошли за гаражи на улице Гризодубовой в Привокзальном поселке, чтобы выпить. Там они и поссорились, сообщают в следственном комитете.
Конфликт начался из-за того, что женщина стала возмущаться и сказала, что молодой человек наливает себе больше алкоголя, чем ей. Вспыльчивого спортсмена это разозлило, и он стал избивать женщину. После этого омич скрылся.
Избитую омичку обнаружили случайные прохожие, они вызвали скорую, но женщина из-за тяжелой черепно-мозговой травмы умерла в больнице.
Парня нашли и задержали, уголовное дело сейчас направили в суд.