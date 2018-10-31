2018-10-31T14:16:05+03:00
Происшествия

Бывший боксер забил до смерти свою знакомую омичку из-за спирта

Женщина возмутилась, что он себе наливает больше спирта, чем ей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Бывший боксер забил до смерти свою знакомую из-за спиртаБывший боксер забил до смерти свою знакомую из-за спиртаФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

23-летний бывший боксер познакомился с женщиной, которая почти в два раза старше его. Они пошли за гаражи на улице Гризодубовой в Привокзальном поселке, чтобы выпить. Там они и поссорились, сообщают в следственном комитете.

Конфликт начался из-за того, что женщина стала возмущаться и сказала, что молодой человек наливает себе больше алкоголя, чем ей. Вспыльчивого спортсмена это разозлило, и он стал избивать женщину. После этого омич скрылся.

Избитую омичку обнаружили случайные прохожие, они вызвали скорую, но женщина из-за тяжелой черепно-мозговой травмы умерла в больнице.

Парня нашли и задержали, уголовное дело сейчас направили в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске будут судить мужчину, убившего мать из-за денег на алкоголь
За съемку фейерверка с беспилотника омич получил штраф
В Омске отменили трамвай № 1
Пьяный омич грозился зарубить соседку топором
Этап купирования последствий
В Омской области по окуркам поймали банду, укравшую 24 лошади
Пропавшую омичку, ушедшую из больницы в тапочках, нашли
Дядя Витя уходит с ТНТ4 на пике популярности
В Омске осудили строителя-мошенника, оставившего людей без заборов
В Омске женщина лишилась 670 тысяч после разговора с лже-полицейскими
Бесплатные автобусы до Центрального рынка будут ходить еще месяц
После ухода Криса Верстига «Авангард» подписал контракт с другим обладателем Кубка Стенли
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
«Кинопоиск» сравнил жизнь в Омске с сюжетами из фильмов ужасов
Более трех тысяч омских абонентов «Ростелекома» воспользовались программой «Переезд» в 2018 году
Омичек приглашают на бесплатный «День красоты»
В Омске разыскивают пропавшую женщину
Омич воровал сотовые вузах
В Омске отправили в колонию следователей УГРО, вымогавших деньги с вымогателя
«Омскэнерго» совершенствует технологии дистанционного мониторинга и управления подстанциями
В Омске будут судить группу мошенников, обналичивших маткапитал на 38 млн