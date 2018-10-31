2018-10-31T13:37:19+03:00
Общество

В Омске отменили трамвай № 1

Сегодня он работает последний день
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске отменили трамвай №1В Омске отменили трамвай №1Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Трамвайный маршрут № 1 ПО «Полет» - поселок Амурский сегодня работает последний день. С первого ноября его отменяют, сообщили в мэрии Омска.

Убрать этот маршрут решили из-за низкого пассажиропотока и, соответственно, его низкой рентабельности. Пока «единица» отменена только на зиму.

Сообщается, что из Амурского поселка до улицы Богдана Хмельницкого можно на маршрутах 47Н, 49, 97, 353, 392, а также на трамвае № 4 с пересадкой на трамвай № 8. Также в мэрии напомнили, что в транспорте действуют повременные проездные билеты, по которым можно сделать пересадку в течение 45 минут за 1 рубль.

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