2018-10-31T11:26:41+03:00
Происшествия

В Омске осудили строителя-мошенника, оставившего людей без заборов

В общей сложности он похитил у заказчиков 300 млн
Анна МИКУЛА
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«Строителя» отправили в колонию.«Строителя» отправили в колонию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске осудили 33-летнего мошенника, который, назвавшись сотрудником стройфирмы, предлагал свои услуги. Клиентов он искал через интернет.

- В суде установлено, что фигурант уголовного дела с мая 2016 года по июнь 2017 года размещал объявления о предоставлении услуг по установке заборов и ограждений, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Создавая вид профессионального работника, мужчина производил необходимые замеры для изготовления заборов, приобретал строительные материалы, затем брал с потерпевших предоплату, после чего не исполнял взятые на себя обязательства.

В суде установлено, что таким способом он обманул 10 человек. В общей сложности люди лишились 300 тысяч рублей. Фигуранта этого дела признали виновным и отправили в колонию на 4 года.

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