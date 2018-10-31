В Омске осудили строителя-мошенника, оставившего людей без заборов

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-31T11:26:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске осудили 33-летнего мошенника, который, назвавшись сотрудником стройфирмы, предлагал свои услуги. Клиентов он искал через интернет.

- В суде установлено, что фигурант уголовного дела с мая 2016 года по июнь 2017 года размещал объявления о предоставлении услуг по установке заборов и ограждений, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Создавая вид профессионального работника, мужчина производил необходимые замеры для изготовления заборов, приобретал строительные материалы, затем брал с потерпевших предоплату, после чего не исполнял взятые на себя обязательства.

В суде установлено, что таким способом он обманул 10 человек. В общей сложности люди лишились 300 тысяч рублей. Фигуранта этого дела признали виновным и отправили в колонию на 4 года.