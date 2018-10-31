После ухода Криса Верстига «Авангард» подписал контракт с другим обладателем Кубка Стенли

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-31T10:58:50+03:00

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Ряды «Авангарда» пополнились еще одним звездным легионером. Клуб подписал контракт со шведом Виктором Стольбергом.

- После того, как Крис Верстиг покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, нам было необходимо найти ему замену, - заявил официальному сайту клуба президент ХК «Авангард» Максим Сушинский. - На данный момент сезон в разгаре во всех европейских чемпионатах, приобрести качественного игрока непросто. Однако нам удалось найти нападающего в Швейцарии, который, с одной стороны, обладает внушительным опытом и мастерством, а с другой – знаком с КХЛ. Виктор Стольберг большую часть карьеры провел за океаном, показывал результативный хоккей, в сезоне 2012/13 выступал в КХЛ за «Атлант», после чего выиграл Кубок Стэнли в составе «Чикаго». Приветствуем новичка в нашей команде и желаем хорошей игры! Сейчас, когда матчи идут один за другим, крайне важно держать высокий уровень и набирать очки, улучшая вместе с этим игру во всех компонентах.