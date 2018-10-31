2018-10-31T11:02:49+03:00
Общество

Бесплатные автобусы до Центрального рынка будут ходить еще месяц

Автобусы ходят по пятницам и субботам
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Бесплатные автобусы до Центрального рынка будут ходить еще месяцБесплатные автобусы до Центрального рынка будут ходить еще месяцФото: пресс-служба администрации города Омска
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Мэрия продлила бесплатные автобусы до Центрального рынка еще на месяц – теперь они будут ходить до 30 ноября, сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Маршрут автобуса начинается от остановки «Улица 25-я Линия» до Центрального рынка по ул. 10 лет Октября с поворотом на Фрунзенский мост и далее – по улице Гусарова. Информация о маршруте и расписание есть на остановках общественного транспорта по ходу движения автобуса.

Автобусы ходят в первой половине дня в пятницу и субботу. От остановки «Улица 25-я Линия» автобус отъезжает в 09.00, 11.00, 13.00. В обратную сторону от Центрального рынка – в 10.00, 12.00, 14.00.

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