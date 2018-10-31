«Кинопоиск» сравнил жизнь в Омске с сюжетами из фильмов ужасов
Известный интернет-ресурс, посвящённый кинематографу, опубликовал тест под названием «Омск или хоррор?» . К Хэллоуину там выбрали сюжеты омской криминальной хроники и перемешали их с сюжетами хорроров. Посетителям сайта предлагают угадать, где что.
В тесте вспоминают выпавший в Омске черный снег, виселицу, которую установили в Омской крепости ко Дню города, спрятанное на болоте тело женщины, убитой ее возлюбленным и много других жестких новостей.
В комментариях одни пользователи не разделяют иронии создателей теста по поводу того, что наш город назвали «самым страшным». А другие сибиряки считают: криминальные возможности Омска создатели теста наоборот недооценили.