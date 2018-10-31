СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-31T10:31:21+03:00

«Кинопоиск» сравнил жизнь в Омске с сюжетами из фильмов ужасов Фото: Анна МИКУЛА

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Известный интернет-ресурс, посвящённый кинематографу, опубликовал тест под названием «Омск или хоррор?» . К Хэллоуину там выбрали сюжеты омской криминальной хроники и перемешали их с сюжетами хорроров. Посетителям сайта предлагают угадать, где что.

В тесте вспоминают выпавший в Омске черный снег, виселицу, которую установили в Омской крепости ко Дню города, спрятанное на болоте тело женщины, убитой ее возлюбленным и много других жестких новостей.

В комментариях одни пользователи не разделяют иронии создателей теста по поводу того, что наш город назвали «самым страшным». А другие сибиряки считают: криминальные возможности Омска создатели теста наоборот недооценили.