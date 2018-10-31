Омич воровал сотовые вузах

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-31T09:57:52+03:00

Во все учебные заведения и даже в женскую раздевалку он смог попасть беспрепятственно

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Посторонний мужчина представлялся заочником и спокойно проходил в здания университетов. Там он воровал смартфоны, которые «плохо лежат». Сначала в одном из вузов он забрал телефон преподавательницы, оставленный на столе. Причем сделал это прямо на глазах у студентов, сообщают в пресс-службе омской полиции

Второй раз он отправился на дело в женскую раздевалку бассейна одного из университетов. Из сумки, которая находилась в шкафчике и принадлежащей одной из студенток огн вытащил смартфон стоимостью 14 тысяч рублей.

Полицейские начали искать гаджеты в ломбардах города. Телефоны быстро нашлись – их похититель сдал за 2,5 тысячи рублей. Личность вора удалось быстро установить – им оказался 41-летний мужчина. Ранее он уже был судим за кражи и мошенничества. Сейчас ему грозит до двух лет лишения свободы.