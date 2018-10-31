2018-10-31T09:25:18+03:00
Общество

В Омске отправили в колонию следователей УГРО, вымогавших деньги с вымогателя

Они заверили обвиняемого, что помогут ему уйти от ответвенности
Анна МИКУЛА
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Экс-полицейских отправили в колонию.Экс-полицейских отправили в колонию.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Омске будут судить теперь уже бывших следователей уголовного розыска, которые пообещали «помочь» подсудимому, находившемуся под стражей за вымогательство. Они заверили его, что за вознаграждение добьются перевода его из СИЗО на домашний арест, а в будущем и вовсе помогут избежать судимости.

Оперативники-оборотни планировали получить от матери задержанного 1,5 млн рублей, но их разоблачили. Подозреваемый пожаловался на них в УФСБ.

- После совершения преступления фигуранты уголовного дела были уволены из правоохранительных органов. Вину в совершении преступления они не признали, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Суд назначил одному фигуранту уголовного дела наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы, другому - 2 года 6 месяцев лишения свободы. Наказание в виде лишения свободы постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил им дополнительное наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей каждому.

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