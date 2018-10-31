2018-10-31T08:34:28+03:00
Общество

Омич украл для своей девушки светящиеся цветы со столба

Так он стал фигурантом уголовного дела
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич похитил светящиеся цветы со столба для своей девушкиОмич похитил светящиеся цветы со столба для своей девушкиФото: Влад КОМЯКОВ
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Молодой 24-летний омич после свидания с девушкой решил подготовить для нее сюрприз. Прогуливаясь по скверу неподалеку от администрации Ленинского округа, на столбе он увидел светящийся шар из искусственных цветов. Будучи пьяным и решив, что это как раз то, что нужно для подарка любимой, молодой человек забрался на столб и снял шар. На следующий день он подарил конструкцию девушке, сообщают в прокуратуре.

Заметив случившееся, администрация Ленинского округа заявила о пропаже, ущерб составил 4,5 тысячи рублей. Преступника быстро нашли и завели на него уголовное дело. Вину он полностью признал

Дело романтичного омича передано в суд, где будет решаться его дальнейшая судьба.

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