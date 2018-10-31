В Омске во время компьютерной игры внезапно умер подросток
Приехавшие медики уже не смогли помочь
В Омске подросток внезапно умер во время компьютерной игрыФото: Евгения ГУСЕВА
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16-летний школьник играл за компьютером, его родители были дома. Внезапно мальчику стало плохо, он упал и стал синеть. Родители тут же вызвали «скорую», но приехавшие медики уже ничем не смогли помочь подростку. Школьник умер мгновенно.
Как «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете, сейчас по факту смерти ребенка проводится проверка. Причиной смерти, скорее всего, является хроническое заболевание, о котором не знали родители. Эксперты устанавливают все обстоятельства и причины смерти.