В Омске во время компьютерной игры внезапно умер подросток

СЕГОДНЯ 07:49 2018-10-31T07:50:05+03:00

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16-летний школьник играл за компьютером, его родители были дома. Внезапно мальчику стало плохо, он упал и стал синеть. Родители тут же вызвали «скорую», но приехавшие медики уже ничем не смогли помочь подростку. Школьник умер мгновенно.

Как «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете, сейчас по факту смерти ребенка проводится проверка. Причиной смерти, скорее всего, является хроническое заболевание, о котором не знали родители. Эксперты устанавливают все обстоятельства и причины смерти.