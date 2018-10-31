2018-10-31T08:51:06+03:00
Общество

На месте «Арены Омск» могут построить новый комплекс

Стоимость объекта пока не называется
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба "Авангард"Фото: пресс-служба "Авангард"
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Председатель совета директоров ХК «Авангард» рассказал о возможном варианте решения проблемы с комплексом «Арена Омск». Оказывается, сейчас рассматривается и вариант строительства нового комплекса на месте арены.

Напомним, что сейчас наша команда вынуждена играть в подмосковной Балашихе из-за проблем на комплексе «Арена Омск», который признали аварийным.

- Была создана рабочая группа, которая в интенсивном режиме прорабатывает все возможные варианты реконструкции, а также строительства на этом месте новой арены. Привлечены лучшие ресурсы «Газпром нефти». Работа идет ежедневно. По итогам предложений коллег мы рассмотрим все варианты и выберем наиболее подходящий со всех точек зрения. Поверьте, я первый, кто заинтересован, чтобы этот вопрос решился как можно скорее. Пока же призываю всех болельщиков сосредоточиться на активной поддержке команды, сейчас она нужна ребятам как никогда, - рассказал Крылов «Спорт-Экспрессу».

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