В Омской области смертность превышает рождаемость

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-30T13:17:34+03:00

В Омской области рождаемость превысила смертность только один месяц в году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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За девять месяцев этого года специалисты Омскстата зафиксировали естественную убыль населения. Число умерших превысило число родившихся почти на три тысячи человек.

Однако в августе специалисты зарегистрировали естественный прирост населения: число родившихся превысило число умерших на 46 человек.

Также специалисты Омскстата подвели итоги по бракам и разводам в Омской области. В этом году развелись больше шести тысяч пар. В расчете на 1000 жителей области приходилось в среднем 7 браков и 4 развода.