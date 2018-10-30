2018-10-30T13:17:34+03:00
Общество

В Омской области смертность превышает рождаемость

В регионе снова зафиксировали убыль населения
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области рождаемость превысила смертность только один месяц в годуВ Омской области рождаемость превысила смертность только один месяц в годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За девять месяцев этого года специалисты Омскстата зафиксировали естественную убыль населения. Число умерших превысило число родившихся почти на три тысячи человек.

Однако в августе специалисты зарегистрировали естественный прирост населения: число родившихся превысило число умерших на 46 человек.

Также специалисты Омскстата подвели итоги по бракам и разводам в Омской области. В этом году развелись больше шести тысяч пар. В расчете на 1000 жителей области приходилось в среднем 7 браков и 4 развода.

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