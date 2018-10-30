Алексей Куликов: «Давая что-то людям бескорыстно, получаешь очень сильный эмоциональный заряд»

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-30T13:07:16+03:00

Есть люди, для которых жизнь – сплошной праздник, потому что они сделали праздник своей профессией. С таким человеком - шоуменом, ведущим, организатором мероприятий Алексеем Куликовым наш сегодняшний разговор.

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- Моя работа в шоу-бизнесе началась в студенчестве. И тогда это была и не работа вовсе, а просто интересное хобби – я был капитаном команды КВН, играл пару раз за сборную ОмГУ им. Достоевского. Наша команда выступала в городской и областной лигах КВН и именно там мною были получены первые сценические навыки, была отличная возможность креативить, придумывать вместе с командой. Играл я не так долго – два года, но за это время мы приняли участие в Кубке губернатора, а также стали чемпионами вуза. Это был хороший фундамент. Но со временем КВН стало тяжело совмещать с учебой - я параллельно учился на двух факультетах: историческом и международного бизнеса и в конце концов принял непростое волевое решение - завязать с КВН. Но квнщиков бывших не бывает. Я по-прежнему слежу за омской лигой, общаюсь с ребятами, которые выступали в федеральных лигах: «Полиграф Полиграфыч», «Омичи».

- Как случилось, что вы стали ведущим?

- Меня попросили найти ведущего на выпускной, но поскольку все уже были заняты, я решил помочь и провести его сам для своих друзей. Им понравилось, и я был в восторге, потому что это была новая возможность реализации. С этого момента уже семь лет я в этой профессии и чем дальше, тем больше она меня захватывает. Правда, полностью я окунулся в нее не сразу. Поначалу совмещал с работой по своему профильному образованию - работал бренд-менеджером. Но потом количество проектов увеличивалось, клиентская база расширялась и последние три года я занимаюсь только этим: работаю официально – зарегистрировал свое ИП. У меня много довольно крупных заказчиков, в том числе и федеральных, среди которых банки, причем со многими клиентами работаю на протяжении уже нескольких лет. Мероприятия самого различного формата. Это и свадебные торжества, и презентации, и деловые мероприятия.

- Как вы продвигаете свои услуги на этом рынке?

- Во многом работает сарафанное радио, когда клиенты узнают обо мне от партнеров, коллег, в соцсетях или интернете. Также я всегда активно старался участвовать во всевозможных некоммерческих проектах: вел образовательные форумы, форум карьерных возможностей, участвовал в «Печа Куча» и многих других. Потому что тем самым ты прокачиваешь себя, увеличиваешь свой бэкграунд, о тебе узнают большее количество людей. Мне никогда не хотелось ассоциироваться исключительно со свадебным тамадой, потому что всегда было интересно попробовать себя в разных ипостасях.

- Не пожалели, что оставили наемную работу со стабильным заработком?

- Нет. Четыре года я провел на офисной работе и не жалею, что ее оставил. Что касается шоу-бизнеса, то здесь конечно ярко выражена сезонность. Есть более прибыльные месяца, есть менее. Например, лето - время свадебных торжеств и корпоративных тимбилдингов, а в декабре – максимальный цейтнот для развлекательной индустрии. Но и в остальное время работа есть всегда – даже вне «горячих» сезонов всегда есть по 1-2 проектам в месяц. И это немало, потому что если это презентация или открытие, то им предшествует долгая подготовительная работа по согласованию. В любом случае время, когда мероприятий мало - это повод взять тайм-аут и подготовиться к другим проектам. Так или иначе, но возможность заработать есть и она растет в геометрической прогрессии.

- Особенно сейчас, накануне высокого сезона – надвигается декабрь, с его новогодними корпоративами - отработал полчаса в ресторане Дедом Морозом и получил столько, сколько другие зарабатывают за месяц.

- В моем случае это выглядит иначе. Корпоративные мероприятия крупных компаний требуют иных подходов. Для солидных федеральных структур очень важно соблюдение корпоративной культуры, брендинг во всем, начиная от пригласительных и заканчивая видеорядом. Особое внимание при организации мероприятий уделяется корпоративным ценностям. Каждый такой проект уникален и требует индивидуального подхода и очень тщательной и длительной подготовки. Например, если у компании сфера деятельности телекоммуникация и цифровизация, то для них важно, чтобы корпоратив был выдержан в соответствии с новыми технологиями. Для другой компании было важно обыграть тему путешествия в другую страну, поэтому я готовил мероприятия в итальянском стиле, все было продумано и сделано через призму их ценностей. Конечно же, ни о каких вульгарных интерактивах или нелепых переодеваниях, которые были в 90е, в таких проектах не может быть и речи. Компании-клиенты очень щепетильно относятся к выбору подрядчика, поэтому нужно иметь хорошее порфолио, с солидным опытом. Что касается самопрезентации, то тут важно иметь не только проморолик, но и видеозапись без монтажа, чтобы заказчик мог посмотреть без купюр, как ты ведешь мероприятие, какой у тебя тембр голоса, как держишь аудиторию. Чтобы работать с крупными заказчиками, нужна именно такая база и подход.

- Существует ли какая-то мода в новогодних корпоративах?

- Кризис, который начался в 2014 году, безусловно, наложил свой отпечаток – бюджеты на корпоративные и развлекательные мероприятия стали минимизироваться. Корпоративные отделы компаний все больше стали привлекать собственные ресурсы для их организации: приглашать к участию собственных сотрудников, готовить собственные шоу-номера, записывать свои корпоративные ролики. Это один из трендов рынка. Следующий тренд - сейчас все больше задается некая тематика корпоратива, которая нитью проходит через все мероприятие. Это может быть, например, формат «Вечерний Ургант», либо дайждест модных шоу. Введение какого-то строгого дресс-кода (например, ковбойская вечеринка) ушло в прошлое. Сейчас очень важно, чтобы на мероприятии была отражена философия компании, ее ценности. Часто на этапе подготовки мне дают материалы, которые нужно «подвязать» под конкретные интерактивы. Например, в компании в этом году состоялось объединение с каким-либо партнером. Это и нужно отразить в ходе мероприятия, чтобы корпоратив представлял собой оправданную трату средств и времени.

- К такому корпоративу вам приходится готовиться ни один день?

- Конечно. Самое сложное даже не провести его, а этап согласования сценария, потому что ты не просто готовишь презентацию, сценарий, смету. Заказчик детально корректирует все. Иной раз доходит до того, что в сценарии тщательно выверяется каждое предложение. В таких случаях на согласование всех деталей может уйти и два, и три месяца.

- Такая дотошность клиентов изматывает? Насколько у вас благодарная работа?

- Для меня это профессия очень интересная и престижная. Конечно, в этой работе ты получаешь очень большой эмоциональный заряд от людей, поэтому тут огромную роль играет не только финансовая сторона, но и эмоциональная составляющая. Если ты работаешь честно и с самоотдачей, тебя пригласят сотрудничать и в следующий раз. У меня есть заказчики, с которыми, я работаю уже четвертый год. При этом я порой понимаю, что мне сложно превзойти свой же уровень, свою планку, потому что с каждым разом ты в конечном итоге соревнуешься с самим собой.

- Достаточно ли вам, как шоумену, только собственной харизмы, чтобы работать в этой сфере?

- Зайти на рынок в этой сфере бизнеса и отработать только на личной харизме, возможно только один сезон. Чтобы остаться в этой профессии и быть востребованным на протяжении нескольких лет, нужно постоянно расти. Сфера развлечений – это та область, где всегда нужно держать руку на пульсе. Это можно сравнить с карьерой профессионального спортсмена. Есть определенный момент, не то чтобы возрастной порог, но по большому счету пик востребованности в определенный возрастной период. Поэтому я всегда стараюсь обучаться и езжу на различные мастер-классы и форумы. Например, в 2016 был в Москве на форуме Russian showmen week с представителями Comedy club production, Михаилом Галустяном, Гавром и многими другими топовыми шуоменами. Чтобы черпать новый опыт в нынешнем ноябре я поеду на True showman battle. В этот раз там, помимо самых востребованных ведущих России, будут «Студия Союз», Денис Косяков, Дмитрий Кожома и многие другие. И так всегда - нужно постоянно совершенствоваться, с каждым годом я вижу все больше новых ведущих, организаторов, которые могут составить достойную конкуренцию.

- Вы работаете со сложившейся командой?

- Да, у меня не просто ведение мероприятия, а организация, полное его материально-техническое обеспечение и координация. Для этого необходимо оборудование, как звуковое, так и медиа. У меня есть целая команда диджеев. Благодаря этому мы, например, можем отработать выпускные вечера, которые проводятся в нашем городе в один день. В этом году я организовывал и координировал шесть таких мероприятий, один вел сам, а другие - участники нашей команды. Наша команда не сидит в офисе, в этом нет никакого смысла и это не очень продуктивно. Нам выгоднее собираться под конкретный проект, отрабатывая его с партнерами дистанционно. Люди, с которыми я сотрудничаю - это давно слаженная команда единомышленников, у которых есть опыт продуктивной работы. Есть те, кто занимается звуком, светом, есть диджеи и звукооператоры. Причем уже достигнуто максимальное взаимопонимание. Диджей, например, ловит каждое мое слово и предполагает по интонации, когда включить музыкальную отбиву или подложку. Он уже это чувствует.

- Возвращаясь к теме Нового года, чтобы вы посоветовали компаниям, которые раздумывают, как организовать и отметить этот праздник?

- Могу сказать совершенно определенно – уже сейчас многие даты у ведущих забронированы. Вообще желательно заниматься подготовкой новогоднего корпоратива чем раньше, тем лучше. Как только определился бюджет в сентябре-октябре искать банкетный зал и подбирать подрядчиков - организаторов торжества. Причем не обязательно иметь громадный бюджет, чтобы сделать хороший качественный праздник. Главное - выбрать профессионального подрядчика. Если его на примете нет, попросить рекомендации у партнеров и знакомых, посмотреть портфолио и видео, у кого он работал. Не обязательно делать масштабную шоу-программу. При дефиците бюджета ее вполне можно наполнить своими силами, вовлечь сотрудников, выбрать стилистику мероприятия, чтобы вечер стал неповторимым. Тем самым вы проводите дополнительное командообразование – своего рода тимбилдинг в развлекательном формате. А вот диджея, оборудование и ведущего надо отдать на откуп профессионалам.

- Не могу не спросить о доходности вашего бизнеса. Это прибыльно?

- Когда я начинал этим заниматься, не думал, что это станет делом моей жизни. ОмГУ, ФМБ, маркетинг - все было очень серьезно. Выступая в клубах с КВН, я не думал о гонорарах, но так получилось, что это оказалось не только интересно, но еще и прибыльно. О том, что это можно монетизировать, узнал постепенно. Сейчас уже появилась возможность участвовать в благотворительных проектах. Для меня это важно. Например, совместно с одним из городских агентств провели новогоднее поздравление в геронтологическом центре в Горьковском районе. С одной стороны, это очень тяжело – люди находятся на очень непростой стадии жизни, но когда туда приезжаешь, то получаешь искреннюю благодарность и признательность. Ты действительно понимаешь, что занимаешься полезным делом, нужен людям, обществу. Я с удовольствием провожу благотворительные мероприятия. Например, был новогодний праздник в детской футбольной школе «Иртыш». Ребятишки нас прекрасно принимали, для них это было большое событие - там выступали артисты, фокусники. Причем не раз бывало, что ради таких проектов я отказывался от каких-то корпоративных мероприятий, потому что общечеловеческие ценности для меня были важнее. Не все на свете измеряется деньгами. Давая что-то людям бескорыстно, получаешь очень сильный эмоциональный заряд. А деньги мы и так заработаем.

Поэтому я благодарен судьбе, своим родителям за возможность заниматься любимым делом и быть полезным. Быть востребованным - для меня большое счастье, ведь всегда есть, куда торопиться, и тебя непременно кто-то ждет на следующем мероприятии. Если я могу доставить людям толику радости, смеха и тепла, сделать их здесь и сейчас чуточку счастливее, то значит все не зря. И видеть их улыбки, разделить с ними их долгожданное событие - бесценно для меня...