Омский бизнесмен не платил налоги за вертолет
У него накопилась задолженность в двести тысяч
Омский бизнесмен не платил налоги за вертолетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Омский 54-летний бизнесмен накопил долг в 232 тысячи рублей. Он не хотел плать транспортный налог со своего вертолета, которым владел. За несколько лет у него накопилось внушительная сумма, сообщают в пресс-службе судебных приставов.
Суд постановил, что должнику нужно погасить задолженность, и передал дело в отдел взыскания судебных приставов. Однако должник не спешил перечислять деньги. Судебным приставам удалось установить, что у должника имеется счет в банке, его они и арестовали.
Через два дня после ареста счета должник отдал деньги.