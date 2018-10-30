Омский бизнесмен не платил налоги за вертолет

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-30T12:03:58+03:00

У него накопилась задолженность в двести тысяч

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Омский 54-летний бизнесмен накопил долг в 232 тысячи рублей. Он не хотел плать транспортный налог со своего вертолета, которым владел. За несколько лет у него накопилось внушительная сумма, сообщают в пресс-службе судебных приставов.

Суд постановил, что должнику нужно погасить задолженность, и передал дело в отдел взыскания судебных приставов. Однако должник не спешил перечислять деньги. Судебным приставам удалось установить, что у должника имеется счет в банке, его они и арестовали.

Через два дня после ареста счета должник отдал деньги.