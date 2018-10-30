2018-10-30T12:03:58+03:00
Общество

Омский бизнесмен не платил налоги за вертолет

У него накопилась задолженность в двести тысяч
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омский бизнесмен не платил налоги за вертолетОмский бизнесмен не платил налоги за вертолетФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Омский 54-летний бизнесмен накопил долг в 232 тысячи рублей. Он не хотел плать транспортный налог со своего вертолета, которым владел. За несколько лет у него накопилось внушительная сумма, сообщают в пресс-службе судебных приставов.

Суд постановил, что должнику нужно погасить задолженность, и передал дело в отдел взыскания судебных приставов. Однако должник не спешил перечислять деньги. Судебным приставам удалось установить, что у должника имеется счет в банке, его они и арестовали.

Через два дня после ареста счета должник отдал деньги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24