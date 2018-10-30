В омских парках аттракционы законсервировали на зиму
Они будут ждать омичей до следующего сезона
В парках Омска законсервировали аттракционыФото: пресс-служба администрации города Омска
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В парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ и в советском парке специалисты законсервировали 55 аттракционов, сообщили в департаменте имущественных отношений.
Сейчас в парке имени 30-летия ВЛКСМ находится 40 аттракционов, в Советском – 15. Уже завершилось их межсезонное обслуживание:
- Выполнена протяжка соединений, смазка трущихся поверхностей, ревизия узлов и механизмов. Испытания аттракционов повышенной опасности проводятся дважды: в октябре по окончании летнего сезона и в апреле, перед вводом в эксплуатацию после зимнего хранения», сообщил рассказал директор парка Илья Очкин.