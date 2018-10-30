Омич украл гараж с помощью эвакуатора

СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-30T10:48:37+03:00

Ему может грозить два года тюрьмы

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У одной из омских организаций на улице Харьковской кто-то похитил гараж. Компания заметив пропажу обратилась к полицейским. Ущерб они оценили в 42 тысячи рублей.

Оказалось, что бокс долгое время не использовался компанией, пустовал и никем не охранялся. Как сообщили в полиции, поиск похитителя они начали с обхода близлежащих пунктов приема металлолома. Им удалось найти гараж в таком пункте на улице Барабинской. 31-летний мужчина заложил его по паспорту. А чтобы доставить гараж в металлолом мужчина заказал эвакуатор. Ранее мужчину уже судили за грабеж и побои.

Теперь на предприимчивого омича завели уголовное дело, ему грозит 2 года тюрьмы.