Соцсети: В центре Омска асфальт укладывают в снег

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-30T09:26:27+03:00

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Возмущенные омичи снова ругают дорожников в соцсетях. В центре города, несмотря на снег и слякоть на улицах, рабочие "героически" укладывают асфальт. Дорожников, укладывающих асфальт в снег, заметили в районе дома №35 по улице Щербанева, сообщают очевидцы. Это в паре сотен метров от здания городской администрации.

Омичи жалуются, что уложенное в таких условиях покрытие долго не протянет, и смысла в ремонте нет – после зимы участок покроется трещинами.

Почему дорожники не успели уложить асфальт до наступления холодов, ведь осень в нашем городе была сухая и теплая, неизвестно.