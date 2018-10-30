2018-10-30T08:44:55+03:00
Происшествия

На 51-летнего омича завели уголовное дело за связь со школьницей

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Дом, где живет семья школьницыДом, где живет семья школьницыФото: Анна МИКУЛА
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Следователям стало известно, что 51-летний мужчина имел отношения с девочкой, которой всего 13 лет. Школьница ушла из дома к мужчине из-за постоянных ссор с матерью, которая страдала алкогольной зависимостью. Она жила у него с весны этого года. Девочка также состояла на учете нарколого и проходила лечение в диспансере, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Сейчас следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства их отношений, действий органов опеки и условий в семье девочки.

Мужчину уже задержали, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Силовики изучают переписку сибиряка и девочки.

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