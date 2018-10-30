В Омской области верблюд с характером укусил женщину
В селе Усть-Заостровка Омского района женщина с семьей посещала контактный зоопарк. Она с ребенком встала спиной к вольеру с верблюдом для того, чтобы сфотографироваться. Один из верблюдов перегнулся через вольер и укусил женщину за плечо, сообщают в областной прокуратуре.
На месте укуса у женщины образовалась сильная гематома, она обратилась к медикам за помощью, ей назначили лечение.
Посетительница зоопарка обратилась в суд, чтобы взыскать с владельцев компенсацию за моральный ущерб. Она требовала 5,5 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск, так как на вольере с животными не было указателей указатели о необходимости соблюдения безопасной дистанции. А ограждение, как уточнили в прокуратуре, не обеспечивало безопасность посетителей.