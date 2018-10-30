В Омской области верблюд с характером укусил женщину

СЕГОДНЯ 08:05 2018-10-30T08:05:54+03:00

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В селе Усть-Заостровка Омского района женщина с семьей посещала контактный зоопарк. Она с ребенком встала спиной к вольеру с верблюдом для того, чтобы сфотографироваться. Один из верблюдов перегнулся через вольер и укусил женщину за плечо, сообщают в областной прокуратуре.

На месте укуса у женщины образовалась сильная гематома, она обратилась к медикам за помощью, ей назначили лечение.

Посетительница зоопарка обратилась в суд, чтобы взыскать с владельцев компенсацию за моральный ущерб. Она требовала 5,5 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск, так как на вольере с животными не было указателей указатели о необходимости соблюдения безопасной дистанции. А ограждение, как уточнили в прокуратуре, не обеспечивало безопасность посетителей.