ДТП в центре Омска: трамвай врезался в маршрутку
По сообщению очевидцев пострадала женщина
В центре Омска трамвай столкнулись трамвай и маршрутка с пассажирамиФото: vk.com
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Накануне в центре Омска произошла авария сразу с двумя видами пассажирского транспорта. На пересечении улицы Маяковского и М. Жукова трамвай протаранил маршрутку с пассажирами, которая следовала по рейсу 362, сообщают очевидцы в соцсетях.
Омичи говорят, что в результате аварии и резкого удара пострадала женщина – у нее сломано ребро. Остальные пассажиры маршрутки спокойно покинули салон.
В полиции пока не сообщают подробностей аварии.