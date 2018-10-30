ДТП в центре Омска: трамвай врезался в маршрутку

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-30T07:40:56+03:00

В центре Омска трамвай столкнулись трамвай и маршрутка с пассажирами Фото: vk.com

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Накануне в центре Омска произошла авария сразу с двумя видами пассажирского транспорта. На пересечении улицы Маяковского и М. Жукова трамвай протаранил маршрутку с пассажирами, которая следовала по рейсу 362, сообщают очевидцы в соцсетях.

Омичи говорят, что в результате аварии и резкого удара пострадала женщина – у нее сломано ребро. Остальные пассажиры маршрутки спокойно покинули салон.

В полиции пока не сообщают подробностей аварии.