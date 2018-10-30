2018-10-30T07:28:56+03:00
Происшествия

В Омске будут судить ОПГ патологоанатомов

Они получили взяток на 3 млн
Анна МИКУЛА
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В общей сложностью обвиняемые получили взяток на 3 млн рублей.В общей сложностью обвиняемые получили взяток на 3 млн рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Омске будут судить преступную группу из четверых теперь уже бывших сотрудников горбольницы № 11.

- По версии следствия, в 2015-2017 годах заведующая патологоанатомическим отделением, врач-патологоанатом, а также две санитарки указанного медицинского учреждения систематически получали от агентов организаций, оказывающих ритуальные услуги, взятки в сумме от 15 до 330 тысяч рублей за сокращение сроков процедуры проведения патологоанатомического вскрытия тел умерших, а также выдачи медицинских свидетельств о смерти, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В общей сложностью обвиняемые получили взяток на 3 млн рублей. Фигурантки вину не признали. Дело будет направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

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