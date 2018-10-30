В Омске будут судить ОПГ патологоанатомов
В Омске будут судить преступную группу из четверых теперь уже бывших сотрудников горбольницы № 11.
- По версии следствия, в 2015-2017 годах заведующая патологоанатомическим отделением, врач-патологоанатом, а также две санитарки указанного медицинского учреждения систематически получали от агентов организаций, оказывающих ритуальные услуги, взятки в сумме от 15 до 330 тысяч рублей за сокращение сроков процедуры проведения патологоанатомического вскрытия тел умерших, а также выдачи медицинских свидетельств о смерти, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В общей сложностью обвиняемые получили взяток на 3 млн рублей. Фигурантки вину не признали. Дело будет направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.