2018-10-30T05:51:01+03:00
Общество

Омский автовокзал отменил 4 рейса до Тюмени и Астаны

Это связно с поломками транспорта
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Неприятные новости от омского автовокзала для пассажиров, которые из Омска планировали уехать в другие город. Отменены сразу 4 рейса до Тюмени и Астаны. Пассажиры, купившие билеты, смогут отправиться другими рейсами, но позже.

Как уточнили "Комсомолке" в справочной автовокзала, изменение расписания автобусов связано с поломкой машин у перевозчиков. Сейчас они проводят срочный ремонт. Отмена касается рейсов до 1 ноября включительно. Пассажирам придется потерпеть неудобства.

Добавим, что сейчас и не самая лучшая погода для дальних поездок. На дорогах сильный гололед.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске птицефабрику за нарушения закрыли на 9 дней
Сотовый поликарбонат – это основное направление компании ООО «Полисервис».
На 51-летнего омича завели уголовное дело за связь со школьницей
Омичек приглашают на бесплатный «День красоты»
Сбербанк предлагает широкую программу к Всероссийской неделе сбережений
Wi-Fi дома: 5 вопросов о том, как это работает?
В Омской области верблюд с характером укусил женщину
64 кг красной икры задержали на границе
ДТП в центре Омска: трамвай врезался в маршрутку
«Ваша задача - чтобы улицы перестали превращаться в водоемы»: Мэр Фадина устроила омским дорожникам разнос
В Омске будут судить ОПГ патологоанатомов
Минздрав прокомментировал случай с гибелью беременной омички
В Омской области легковушку засыпало пшеницей после столкновения с грузовиком
Омский следком возглавит следователь из Калмыкии
Омич заплатил за несуществующих пчел 65 тысяч рублей
В Омске мужчина взыскал с банка 150 тысяч за выпуск карты
Яхту омского бизнесмена Кокорина везут в ремонт
Сибирские клиенты Tele2 любят смотреть комедии и читать глянец
Пропавшую омичку с младенцем нашли за городом
Омское минприроды просит охотников присылать им фото убитых птиц
Следком начал проверку после смерти беременной омички