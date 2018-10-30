Омский автовокзал отменил 4 рейса до Тюмени и Астаны
Это связно с поломками транспорта
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Неприятные новости от омского автовокзала для пассажиров, которые из Омска планировали уехать в другие город. Отменены сразу 4 рейса до Тюмени и Астаны. Пассажиры, купившие билеты, смогут отправиться другими рейсами, но позже.
Как уточнили "Комсомолке" в справочной автовокзала, изменение расписания автобусов связано с поломкой машин у перевозчиков. Сейчас они проводят срочный ремонт. Отмена касается рейсов до 1 ноября включительно. Пассажирам придется потерпеть неудобства.
Добавим, что сейчас и не самая лучшая погода для дальних поездок. На дорогах сильный гололед.