Омский автовокзал отменил 4 рейса до Тюмени и Астаны

СЕГОДНЯ 05:51 2018-10-30T05:51:01+03:00

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Неприятные новости от омского автовокзала для пассажиров, которые из Омска планировали уехать в другие город. Отменены сразу 4 рейса до Тюмени и Астаны. Пассажиры, купившие билеты, смогут отправиться другими рейсами, но позже.

Как уточнили "Комсомолке" в справочной автовокзала, изменение расписания автобусов связано с поломкой машин у перевозчиков. Сейчас они проводят срочный ремонт. Отмена касается рейсов до 1 ноября включительно. Пассажирам придется потерпеть неудобства.

Добавим, что сейчас и не самая лучшая погода для дальних поездок. На дорогах сильный гололед.