2018-10-29T14:27:57+03:00
Общество

Омский следком возглавит следователь из Калмыкии

Денис Минин занимал такую же руководящую должность в Элисте
Анна МИКУЛА
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Омский Следком возглавит Денис Минин.Омский Следком возглавит Денис Минин.
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После того, как бывший глава Следственного комитета по Омской области Андрей Кондин был переброшен в Бурятию, его место было вакантным. С февраля обязанности руководителя временно выполнял первый заместитель Сергей Марковиченко. Сначала появилась информация, что на этот пост назначат следователя из Красноярска.

По информации Коммерческих вестей, омское следственное управление может возглавить генерал-майор юстиции Денис Минин. Известно, что руководит СУ СК России по Республике Калмыкия два срока: в начале 2011-го был назначен на два года, а в мае 2013-го - на пять - по 11 мая 2018 года. С этой даты он продолжает возглавлять СУ как исполняющий обязанности.

Добавим, что более двух сроков в одном регионе один и тот же человек Следственным комитетом не руководит. Это делается, чтобы избежать коррупции.

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