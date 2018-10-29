2018-10-29T14:27:31+03:00
Общество

Омич заплатил за несуществующих пчел 65 тысяч рублей

Мошенника уже поймали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич заплатил за несуществующих пчел 65 тысяч рублейОмич заплатил за несуществующих пчел 65 тысяч рублейФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Житель Москаленского района хотел приобрести 45 пчелиных семей. Мужчина нашел объявление в интернете и предложил составить договор с продавцом.

Сельчанин заплатил продавцу половину суммы сделки – 65 тысяч рублей. После этого он получил на почту составленное соглашение о покупке товара. Остальную часть суммы мужчина должен был отдать, когда он получит товар.

Как сообщили в пресс-службе полиции, продавец обещал в скором времени доставить товар, однако постоянно откладывал поставку, ссылаясь на срочные командировки. После обращения в полицию, житель Москаленского района понял, что обещанных пчел он не получит, также же как и денег – составленное соглашение оказалось подделкой.

Мошенника уже поймали, на него завели уголовное дело по статье мошенничество. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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