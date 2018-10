Яхту омского бизнесмена Кокорина везут в ремонт

Яхта «Сила Сибири», владельцем которой, как сообщают многие СМИ, является депутат омского Законодательного собрания и бизнесмен Валерий Кокорин, недавно потерпела крушение у берегов испанской Пальмы-де-Майорки. Компания Shore Marine, которая будет заниматься ремонтом яхты, сообщает, что они уже транспортируют ее для ремонта.

На яхте уже временно залатаны пробоины левого борта, которые были получены во время шторма и ударов о камни. Сейчас команда компании будет реставрировать яхту, чтобы она вновь могла встать на паруса совершить запланированное путешествие к берегам Антарктиды.

Пока же яхта находится в плачевном состоянии, у нее видны большие пробоины, погнуты конструкции и содрана краска.

Яхта "Сила Сибири".On the rocks... Sila Sibiri was successfully flipped on Tuesday morning. Extensive emergency repairs were carried out yesterday and continuing today in order that she is ready to be towed to STP Shipyard Palma - Best location for refit & repair in Mallorca on Thursday morning. Excellent work from our team #makingthingshappen #BeSureWithShoreMarine info@shore-marine.com