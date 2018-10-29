Омское минприроды просит охотников присылать им фото убитых птиц

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-29T12:07:45+03:00

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Специалисты минприроды Омской области провели обследования сельхозугодий Тюкалинского и Крутинского районов. Чиновники провели учет численности водоплавающих и околоводных птиц, сообщает пресс-служба ведомства.

В общей сложности учтено около 4000 особей птиц. Популярностью у охотников пользуются красноголовый нырок, гоголь и луток. Небольшое количество было добыто лебедей-кликунов и шипунов.

В ведомстве отмечают, что в этом сезоне активность охотников была низкой, возможно, это связано с малым количеством дичи. Для более точного подсчета в минприроды просят сделать фото добытой дичи, расположив каждую тушку спиной вверх с расправленными крыльями, и направить по адресу ornitolog@ohotkontrol.ru или geese-ducks@yandex.ru c указанием места добычи (область и район).