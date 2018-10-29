Следком начал проверку после смерти беременной омички

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-29T11:17:58+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» писала о трагической истории семейной пары, которая ждала ребенка. Однако на третьем месяце беременности девушка неожиданно попала в больницу. Там ей внезапно стало плохо и она умерла на руках у врачей. Родные девушки теперь планируют подавать на медиков в суд. они винят врачей в смерти девушки.

Следственный комитет уже организовал проверку по факту смерти девушки:

- В ходе проверки следователи намерены тщательно выяснить все обстоятельства произошедшего и причины смерти девушки, а также дать правовую оценку действиям медицинских работников в части своевременности и адекватности оказываемой пациентке помощи. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела, - сообщают в ведомстве.