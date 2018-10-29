2018-10-29T11:17:58+03:00
Общество

Следком начал проверку после смерти беременной омички

Родные девушки обвиняют врачей в нерасторопности
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Следователи проверят обстоятельства смерти беременной омичкиСледователи проверят обстоятельства смерти беременной омичкиФото: Личный архив
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«Комсомолка» писала о трагической истории семейной пары, которая ждала ребенка. Однако на третьем месяце беременности девушка неожиданно попала в больницу. Там ей внезапно стало плохо и она умерла на руках у врачей. Родные девушки теперь планируют подавать на медиков в суд. они винят врачей в смерти девушки.

Следственный комитет уже организовал проверку по факту смерти девушки:

- В ходе проверки следователи намерены тщательно выяснить все обстоятельства произошедшего и причины смерти девушки, а также дать правовую оценку действиям медицинских работников в части своевременности и адекватности оказываемой пациентке помощи. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела, - сообщают в ведомстве.

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